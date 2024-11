توجيه من السوداني يخص المساعدات العراقية لغزة ولبنان

2024-11-23 19:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، باستمرار إرسال المساعدات لشعبي غزة ولبنان. وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “اللجنة المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مستمرة بعملها في جمع التبرعات لشعبي غزة ولبنان، ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة …

