الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يهزم ليستر بصعوبة

2024-11-23 19:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق نادي تشيلسي فوزاً صعباً على نظيره ليستر سيتي 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15.وفي الشوط الثاني، سجل إنزو فرنانديز الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 75، قبل أن يسجل جوردان أيو هدف حفظ ماء الوجه لفريق ليستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة ليفض شراكته مع آرسنال في المركز الثالث ولو بشكل مؤقت.وفي المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 10 نقاط في المركز 16.