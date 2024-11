2024-11-23 19:40:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىازداد التشديد الحكومي على النوادي الليلية والاجتماعية ومحال بيع المشروبات الكحولية في العراق، في إطار حملة كانت قد انطلقت عام 2020 وما تزال مستمرة، حتى وصلت أخيراً إلى أحد أقدم النوادي الاجتماعية والثقافية في بغداد، وهو نادي "العلوية"، الذي وجّهت وزارة الداخلية العراقية، مؤخراً، بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية فيه، ما أدى إلى موجة […]

The post مخاوف من انتشار "آفة" المخدرات بعد قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في العراق appeared first on جريدة المدى.