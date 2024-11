2024-11-23 19:40:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف خبراء غربيون، اليوم السبت، أن صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الروسي الفرط صوتي يمكنه أن يضرب أي مدينة في أوروبا في غضون 20 دقيقة من إطلاقه. روسيا أطلقت الصاروخ الباليستي، الذي وصف بأنه "متوسط المدى" فجر أول امس الخميس، وسجلت كاميرات المراقبة لحظة سقوط الرؤوس الحربية المتعددة التي كانت على متن "أوريشنيك" على مدينة […]

