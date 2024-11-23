2024-11-23 19:45:05 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن أحد أعضاء البعثة اليهودية في الإمارات مفقود منذ الأربعاء المنصرم، وسط تقارير من داخل الكيان تتهم جهات مرتبطة بإيران باختطافه أو قتله. ووفقًا لموقع “والا” الإخباري، فإن “الموساد وأجهزة المخابرات الإماراتية تحقق في الاختفاء المشبوه لمسؤول في حركة حاباد في أبو ظبي”. وأضاف، أنه “لم يعط مبعوث […]

ظهرت المقالة اختفاء “حاخام إسرائيلي” في أبو ظبي والكيان يحذر من السفر إلى الإمارات أولاً على ايشان.



