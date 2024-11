2024-11-23 20:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، عن مناطق هطول الأمطار غدا الاحد، مؤكدا أن فرص العاصمة بغداد من الامطار ستكون "ضعيفة". وقال عطية في منشور على فيسبوك، إن "فرص الأمطار ستكون في مدن شمال وجنوب البلاد وتبدأ بعد ظهر أو مساء الأحد". وأضاف، أن "مدن وسط وغرب البلاد وضمنها العاصمة بغداد فرصتها […]

