في محافظتين.. اعتقال متهمين بحوزتهما (387) بطاقة مصرفية معدة للتهريب

2024-11-23 22:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، القبض على متهمين بحوزتهما (387) بطاقة مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب في بغداد والبصرة. وذكرت القيادة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “استمراراً لجهود قيادة قوات الحدود في إحباط محاولات تهريب العملة، ضبطت مفارز مركز شرطة كمرك مطار بغداد الدولي ، متهماً بحوزته (87) بطاقة …

