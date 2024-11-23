البنك المركزي ينقل خزائنه السرية لمبناه الجديد.. توضيح لحقيقة الادعاء

2024-11-23 22:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة نقل الخزانات السرية للبنك المركزي العراقي من البناية القديمة إلى الجديدة في شارع أبو نؤاس ببغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "المعلومات التي تحدثت عن نقل خزانات وقاصات سرية كانت تحت الارض في مبنى البنك المركزي العراقي القديم في شارع الرشيد الى المبنى الجديد في شارع أبو نؤاس خلال حظر تجوال التعداد السكاني، غير صحيحة إطلاقا".

وأضاف ان "اللمسات الأخيرة في مبنى البنك المركزي العراقي مازالت تعمل عليها الجهات ذات العلاقة ونقل أي شيء للمبنى الجديد أمر طبيعي وليس فيه أي سرية وكله يجري تحت إشراف الجهات المعنية المختصة سواء الأمنية وغيرها".

هذا، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول نقل خزانات وقاصات سرية كانت تحت الارض في مبنى البنك المركزي العراقي القديم في شارع الرشيد الى المبنى الجديد للبنك في شارع أبو نؤاس خلال أيام حظر التجول الخاص بالتعداد السكاني.