الاستخبارات العسكرية تنشر تفاصيل جديدة عن 5 قيادات داعشية قتلوا بغارة في كركوك

2024-11-23 22:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن 5 قيادات داعشية قتلوا بغارة في محافظة كركوك .وقالت المديرية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمعلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت طائرات F-16 ضربة جوية في وادي زغيتون، حيث أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين من بينهم:1 - الإرهابي المكنى ( أبو جوار ) المعاون الإداري لما يسمى ولاية كركوك2 - الإرهابي المكنى ( أبو مصعب ) آمر مفرزة قاطع الرشاد لما يسمى ولاية كركوك.3 - الإرهابي المكنى ( أبو حذيفة ) إعلامي ما يسمى ولاية كركوك.وأضاف البيان، أن "الإرهابيين الآخرين يعملان بصفة مقاتل في ما يسمى ولاية كركوك.وتابع، "تم العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة وأعتدة ومواد لوجستية وحزامين ناسفين تم تدميرهما وكذلك تم تدمير المضافة بالكامل".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، العثور على (5) جثث لإرهابيين نتيجة الضربات الجوية يوم أمس في وادي زغيتون ضمن قاطع محافظة كركوك.