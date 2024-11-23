كركوك.. جثة مرمية على قارعة الطريق قضى صاحبها رميا بالرصاص

2024-11-23 22:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية بناحية التون كوبري في محافظة كركوك، اليوم السبت، بالعثور على جثة مدني مرمية على قارعة الطريق قصى صاحبها بطلقات نارية شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من شرطة ناحية التون كوبري (50 كم جنوب غربي كركوك)، عثرت مساء اليوم على جثة شخص يبلغ من العمر 42 سنة (مواليد 1982) ويدعى (ع . ط . م) من سكنة محافظة كركوك حيث وجدت الجثة بين منطقتي بيباني وكلهور وفي ناحية التون كوبري".

وأضاف المصدر أن "الجثة تعرضت للتعذيب واطلاق 11 رصاصة في منطقة الرأس والصدر وكانت معصوبة العينين وموثوقة اليدين".

ولفت المصدر الى "نقل الجثة الى مستشفى الناحية ومن ثم الى الطب العدلي وفتح تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب مقتل الشخص والجهة التي تقف خلفها".