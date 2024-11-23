2024-11-23 22:54:05 - المصدر: ايشان

قال عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة، زهير الكريطي، إن “المحافظة ماضية في أن تبعد كل الوافدين ممن يزاحمون أهالي كربلاء على الخدمات والأراضي السكنية”، مشيراً إلى أن “التعداد السكاني كشف أعدادهم الكبيرة، وحجم الضرر على المحافظة”. وأضاف الكريطي في تصريح خص به “إيشان”، أن “حكومة كربلاء المقدسة اتخذت قراراً بإبعاد سكان المحافظة الذين لا يملكون […]

ظهرت المقالة عضو بمجلس كربلاء: لن نبقي على سكان المحافظة “الوافدين”.. التعداد كشف ضررهم أولاً على ايشان.



