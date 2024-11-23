2024-11-23 22:54:05 - المصدر: ايشان

ما زال الكيان، يتربص بالعراق شرّاً، ويريد أن يستغل أي ثغرة ينفذ من خلالها لشن غاراته على مواقع داخل البلد.. وهذه النية، تعمل الحكومة على مواجهتها داخلياً عبر استنفار أمني، وخارجياً، عبر القنوات الدبلوماسية للضغط على “غدّة الشرق” ومنع الاحتلال من توسيع الحرب. البيان الحكومي، كان واضحاً وصريحاً وتحدث عن ضربة “وشيكة” يريد الكيان أن […]

ظهرت المقالة الحق السماوي أم النأي بالأرض؟.. “إيشان” تحاور المقاومة والسياسة حول “تهديد قصف العراق” أولاً على ايشان.



