2024-11-23 22:55:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف نائب رئيس الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، مساء اليوم السبت، عن عودة عقد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، فيما أكد عدم وجود أي اتفاق على تمرير القوانين الجدلية. وكان البرلمان قد توقف عن عقد جلساته، دون مبرر واضح، منذ انتخاب محمود المشهداني رئيسا للمجلس نهاية تشرين الاول الماضي. وقال اليساري، في […]

The post البرلمان يستأنف جلساته الاسبوع الحالي بعيداً عن التشريعات الجدلية appeared first on جريدة المدى.