توتنهام يكتسح مانشستر سيتي برباعية نظيفة في البريمرليج

2024-11-23 23:20:02 - المصدر: واع

متابعة – واعواصل مانشستر سيتي تعثراته المتتالية بسقوطه في عقر داره على يد توتنهام هوتسبير (0-4)، اليوم السبت، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.أهداف توتنهام جاءت عن طريق جيمس ماديسون (ق 13 و20) وبيدرو بورو (ق 52) وبرينان جونسون (ق 90+3)، ليرفع توتنهام رصيده للنقطة 19 في المركز السادس، فيما توقف السيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.