توتنهام يكتسح مانشستر سيتي برباعية نظيفة في البريمرليج
2024-11-23 23:20:02 - المصدر: واع
متابعة – واع
واصل مانشستر سيتي تعثراته المتتالية بسقوطه في عقر داره على يد توتنهام هوتسبير (0-4)، اليوم السبت، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أهداف توتنهام جاءت عن طريق جيمس ماديسون (ق 13 و20) وبيدرو بورو (ق 52) وبرينان جونسون (ق 90+3)، ليرفع توتنهام رصيده للنقطة 19 في المركز السادس، فيما توقف السيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.
واصل مانشستر سيتي تعثراته المتتالية بسقوطه في عقر داره على يد توتنهام هوتسبير (0-4)، اليوم السبت، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أهداف توتنهام جاءت عن طريق جيمس ماديسون (ق 13 و20) وبيدرو بورو (ق 52) وبرينان جونسون (ق 90+3)، ليرفع توتنهام رصيده للنقطة 19 في المركز السادس، فيما توقف السيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.