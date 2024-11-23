مجلس الأمناء يحيي الزملاء في شبكة الاعلام الذين شاركوا بانجاح عملية التعداد

2024-11-23 23:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحيا مجلس الامناء في شبكة الإعلام العراقي، الزملاء في شبكة الاعلام العراقي الذين شاركوا بانجاح عملية التعداد السكاني.وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نحيي جهود الزملاء في شبكة الاعلام العراقي والاعلاميين كافة الذين شاركوا بانجاح عملية التعداد السكاني واظهارها بمظهرٍ يليق بها كفعالية وطنية كبرى سترسم معالم التنمية والبناء وتؤسس لعراقٍ اكثر ازدهاراً".