مرشح ترامب لوزارة أمنية ينتمي للواء متورط بجرائم حرب في العراق

2024-11-23

متابعة/ المدى كشفت صحيفة واشنطن بوست، اليوم السبت، أن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الى وزارة الدفاع الامريكية بيت هيكيسث ينتمي الى لواء عسكري امريكي متورط بجرائم حرب وادانات في العراق. وأوضحت الصحيفة في تقرير، إن "مرشح ترامب لوزارة الدفاع الامريكية بيت هيكيسث كان ينتمي الى لواء عسكري امريكي خدم في سامراء، حيث قام […]

