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بينهم والي.. كشف هويات قتلى داعش بالضربة الجوية في كركوك

بينهم والي.. كشف هويات قتلى داعش بالضربة الجوية في كركوك
بينهم والي.. كشف هويات قتلى داعش بالضربة الجوية في كركوك
2024-11-24 00:09:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ متابعة عراق اوبزيرفر كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن 5 قيادات داعشية قتلوا بغارة في محافظة كركوك . وذكرت المديرية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: إنه “بمعلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت طائرات F-16 ضربة جوية في وادي زغيتون، حيث أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين من بينهم: 1 – الإرهابي المكنى ( …

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بينهم والي.. كشف هويات قتلى داعش بالضربة الجوية في كركوك

واصل المتابعة على عراق اوبزيرفر