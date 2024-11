بينهم والي.. كشف هويات قتلى داعش بالضربة الجوية في كركوك

2024-11-24 00:09:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ متابعة عراق اوبزيرفر كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن 5 قيادات داعشية قتلوا بغارة في محافظة كركوك . وذكرت المديرية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: إنه “بمعلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت طائرات F-16 ضربة جوية في وادي زغيتون، حيث أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين من بينهم: 1 – الإرهابي المكنى ( …

