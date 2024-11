2024-11-24 00:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

المالية توضح لماذا تأخر صرف رواتب الموظفين: بسبب التعداد والأحد سيتم إطلاق التمويل

The post المالية توضح لماذا تأخر صرف رواتب الموظفين: بسبب التعداد والأحد سيتم إطلاق التمويل first appeared on Observer Iraq.