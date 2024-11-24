الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة التغيير
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | ما هو موقف العراق من تهديد إسرائيل؟
فيديو | ما هو موقف العراق من تهديد إسرائيل؟
نسخ الرابط
2024-11-24 01:00:02 - المصدر: قناة التغيير
موضوعات ذات صلة
فيديو | كوريا الشمالية تحذر من وقوع حرب شاملة
فيديو | حجم قروض البناء والرهن العقاري لدى أكبر 5 بنوك إسرائيلية يتجاوز 240 مليار دولار
فيديو | أول تحرك من نتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه | #التاسعة
فيديو | قدرات قنابل المطرقة الأميركية المستخدمة في الغارات الإسرائيلية على بيروت
فيديو | الشيخ محمد النعماني: قصة سفر الشهيد الصدر مع عائلته للعمرة والطائرة المليئة برجال ...
فيديو | تحذيرات من مخاطر متعددة وإغلاقات.. ثلوج كثيفة تضرب بريطانيا وإسكتلندا وأيرلندا وأم...
فيديو | لماذا أثارت القسام موضوع المحتجزين الإسرائيليين في هذا الوقت؟
فيديو | كوورة - احداث رياضية مهمة | 2024/11/23