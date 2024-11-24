تونس: افتتاح الدورة ال25 من أيام قرطاج المسرحية

2024-11-24 01:00:05 - المصدر: كونا

تونس - 23 - 11 (كونا) -- افتحت اليوم السبت فعاليات أيام قرطاج المسرحية في دورتها ال25 التي تتواصل حتى 30 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد من الفنانين والنجوم من إفريقيا والعالم العربي.وخلال الافتتاح على المسرح البلدي بالعاصمة التونسية تم عرض المسرحية الصينية (عودة النجم) من تصميم وإخراج ليمي بونيفاسيو وهو العرض الأول للمسرحية خارج الصين بعد أن تم تقديمها لأول مرة في 8 نوفمبر 2024 وستكون المسرحية من بين 16 عرضا عالميا من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.وإجمالا ستعرض أيام قرطاج المسرحية 125 عرضا من 32 دولة بينما تشارك في المسابقة الرسمية 12 مسرحية من بينها مسرحيتان من تونس وهما (رقصة سماء) للمخرج الطاهر عيسى و(البخارة) للمخرج الصادق الطرابلسي.وتشارك في المسابقة الرسمية أيضا مسرحية (العاشق) من فلسطين و(اثنين بالليل) من لبنان و(بيت أبو عبدالله) من العراق و(لافيكتوريا) من المغرب و(لعبة النهاية) من مصر و(بين قلبين) من قطر و(كيف نسامحنا) من الإمارات و(يا طالعين الجبل) من الأردن.وتضم المسابقة الرسمية عرضين من إفريقيا هما (طبيب بعد الموت) من السنغال و(منطقة حرة) من بنين.وتأتي هذه الدورة تحت شعار "المسرح مقاومة والفن حياة" وهو شعار يعكس السياق الإقليمي الاستثنائي الذي تشهده المنطقة في ظل عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 والهجمات المتواصلة على لبنان.وتعد هذه الدورة استثنائية على صعيد المشاركات الدولية حيث سيكون تشمل العروض 12 في المسابقة الرسمية و35 في الأقسام الموازية بالإضافة إلى 13 عرضا في قسم مسرح العالم وعرضين في تعبيرات مسرحية بالمهجر و10 موجهة للطفل و4 في مسرح الإدماج إلى جانب 11 عرضا في مسرح الحرية الذي يخصص لنزلاء السجون.وتحتفي هذه الدورة بالمسرح السوري الذي يعد جزءا أساسيا من رصيد المسرح العربي وهو الذي أسهم في إثراء الثقافة المسرحية العربية من خلال العديد من النصوص المسرحية التي استطاعت أن تجد طريقها إلى خشبات المسارح العربية والعالمية حيث سيتم تكريم الفنان الكبير دريد لحام.وتنظم ضمن فعاليات المهرجان ندوة دولية فكرية تحت عنوان "المسرح والإبادة والمقاومة" وهي ندوة تهدف إلى مناقشة دور المسرح في مقاومة الحروب والظلم. (النهاية) ش ب م / ر ج