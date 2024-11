2024-11-24 01:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن أخذت بغداد إجراءاتٍ أمنيةً احترازيةً "غير مسبوقة" على خلفية تهديداتٍ إسرائيليةٍ بضرب العراق.بالمقابل، وجّهت وزارةُ الخارجيةِ العراقية رسائلَ إلى العالم ردًا على تلك التهديدات التي يُتوقّعُ بأنها باتت قريبة.وبعثت وزارةُ الخارجيةِ الإسرائيلية رسالةً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي للتصدّي لأنشطة الفصائل العراقية.في حين تستمرّ الفصائلُ في تطوير "مسيراتٍ" وتوجيه ضرباتٍ إلى إسرائيل، […]

The post بالحوارِ أم بـ"قواتِ النخبة".. كيف تمنعُ بغدادُ الفصائلَ من تنفيذِ المخططِ الإسرائيلي؟ appeared first on جريدة المدى.