 ترجمة / حامد أحمد كشف تقرير لموقع S&P Global الدولي لأخبار الطاقة بان تخمينات مؤسسة التمويل الدولية IFC تشير الى ان العراق بحاجة الى استثمارات بمقدار 233 مليار دولار لتنفيذ برامج تقليل وإيقاف حرق الغاز في البلد بحلول العام 2040، في وقت ذكر فيه خبراء بان على العراق ان يحسن من بيئته الاستثمارية ليتمكن […]

