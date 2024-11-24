برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام سيلتافيجو في الليجا

2024-11-24 01:50:28 - المصدر: واع

متابعة - واعخطف سيلتا فيجو تعادلا قاتلا من أنياب برشلونة بنتيجة (2-2)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا.وسجل لبرشلونة رافينيا وليفاندوفسكي في الدقائق 15 و61، بينما سجل لسيلتا فيجو ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز في الدقائق 84 و86.وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة في المركز ال11.