"داعش خراسان" يتبنى هجوما على مزار صوفي في أفغانستان

2024-11-24 05:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

يعتبر تنظيم "داعش" الصوفيين مشركين بسبب تبركهم بالأولياء (أ ف ب)

أعلن "داعش خراسان"، فرع التنظيم التكفيري في أفغانستان أمس السبت مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 10 أشخاص في مزار صوفي بولاية بغلان شمال البلاد.

يأتي ذلك فيما تؤكد سلطات "طالبان" في كابول أنها هزمت تنظيم "داعش"، لكن الجماعة تعلن بانتظام مسؤوليتها عن هجمات، وبخاصة ضد المتصوفين والشيعة الذين تكفرهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبدالمتين قاني لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة إن مسلحاً أطلق النار على صوفيين "يشاركون في طقوس أسبوعية" في مزار بمنطقة نائية في قضاء نهرين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال أحد السكان المحليين أكد أنه يعرف ضحايا الهجوم، إن المتصوفين تجمعوا في مزار سيد باشا آغا مساء الخميس.

وأضاف أنهم بدأوا في ترديد أذكار صوفية عندما "أطلق رجل النار على نحو عشرة" أشخاص كانوا في المكان. وأوضح أنه "عندما وصل الناس لصلاة الفجر اكتشفوا الجثث".

من جهته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت عبر منصة إكس "لا تزال الأقليات الدينية تحت تهديد خطير، هناك حاجة إلى المزيد من الوقاية والحماية والعدالة".

يعتبر تنظيم "داعش" الصوفيين مشركين بسبب تبركهم بالأولياء. وفي منتصف سبتمبر (أيلول)، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم في وسط أفغانستان أسفر عن مقتل 14 شخصا كانوا قد تجمعوا للترحيب بزوار عائدين من كربلاء في العراق، أحد أقدس المواقع لدى الشيعة.



