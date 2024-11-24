2024-11-24 08:00:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

وصل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى المباراة رقم 700 مع فريق أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات، خلال مسيرته التي تمتد على مدار 13 عامًا مع النادي.

وخلال هذه الفترة، حقق سيميوني أرقامًا لافتة:

414 انتصاراً و156تعادلاً و131 خسارة .

واحتفل المدرب بهذه المناسبة المميزة بانتصار صعب على حساب ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وبذلك يواصل سيميوني كتابة التاريخ مع النادي بإنجازات تعكس استمراريته وثباته كأحد أفضل المدربين في كرة القدم الحديثة.