تركيا منفتحة على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا وتدعو لاجتماع ثلاثي

2024-11-24 09:15:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن بلاده منفتحة على المبادرة التي قدمها العراق للوساطة بين انقرة ودمشق، داعيا في الوقت ذاته الى اجتماع ثلاثي بين الدول الثلاث للتباحث بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال فيدان للصحفيين من مقر وزارة الخارجية التركية في انقرة، إن "تركيا وسوريا والعراق دول جارة تشترك في حدود برية، ويجب عليها ان تجتمع كما في الماضي لمناقشة بطريقة أكثر هيكلية ومنهجية".

وأكد على أهمية الحدود بين العراق وسوريا ولاسيما من حيث مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات تهريب الاسلحة.