كاساس يبحث عن لاعبين محليين لتعويض المحترفين في خليجي 26

2024-11-24 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناقش الاتحاد العراقي لكرة القدم، مع مدرب المنتخب الأول خيسوس كاساس، منهاجه الخاص في إعداد المنتخب لبطولة خليجي 26 المقررة في الكويت الشهر القادم.

‏وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، يوم الأحد، لوكالة شفق نيوز، إن كاساس ‏قرر البدء باكتشاف لاعبين جدد من خلال متابعته للدوري العراقي لكرة القدم، إذ ينوي إضافة لاعبين جدد لقائمة المنتخب من اللاعبين المحليين الذين يلعبون في الدوري ‏لدعوتهم إلى صفوف المنتخب وتهيئتهم لبطولة خليجي 26 المقررة انطلاقها اواخر كانون الاول المقبل في الكويت .

‏وأضاف بحر العلوم، أن قرار كاساس بإضافة لاعبين جدد ‏جاء تحسباً من فقدان المنتخب لخدمات اللاعبين محترفين الذين من المحتمل أن يغيبوا عن بطولة خليج الكويت 26 لارتباطهم مع أنديتهم، إذ أن البطولة تقع خارج أيام الفيفا".