كاساس يبحث عن لاعبين محليين لتعويض المحترفين في خليجي 26
2024-11-24 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ ناقش الاتحاد العراقي لكرة القدم، مع مدرب المنتخب الأول خيسوس كاساس، منهاجه الخاص في إعداد المنتخب لبطولة خليجي 26 المقررة في الكويت الشهر القادم.
وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، يوم الأحد، لوكالة شفق نيوز، إن كاساس قرر البدء باكتشاف لاعبين جدد من خلال متابعته للدوري العراقي لكرة القدم، إذ ينوي إضافة لاعبين جدد لقائمة المنتخب من اللاعبين المحليين الذين يلعبون في الدوري لدعوتهم إلى صفوف المنتخب وتهيئتهم لبطولة خليجي 26 المقررة انطلاقها اواخر كانون الاول المقبل في الكويت .
وأضاف بحر العلوم، أن قرار كاساس بإضافة لاعبين جدد جاء تحسباً من فقدان المنتخب لخدمات اللاعبين محترفين الذين من المحتمل أن يغيبوا عن بطولة خليج الكويت 26 لارتباطهم مع أنديتهم، إذ أن البطولة تقع خارج أيام الفيفا".