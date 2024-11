2024-11-24 09:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاحد، ازدحامات خانقة ومتفرعة طالت شوارع وتقاطعات وامتدادات غير معتادة في أيام الدوام الاعتيادية. ادناه قائمة بالازدحامات: محمد القاسم مزدحم سريع الدورة مزدحم سريع القناة مزدحم الرستمية مزدحمة الطريق من القناة باتجاه محمد القاسم مزدحم جسر المثنى مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسر الربيعي مزدحم مجسر قرطبة مزدحم جسر …

