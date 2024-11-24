2024-11-24 09:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق الفارس العراقي، فالح الدليمي المركز الثاني بفعالية قفز الحواجز على ارتفاع 145 سنتمتراً من بين أكثر من ستين فارساً شاركوا في سباق الفئة الثانية في بطولة كأس الاتحاد الإماراتي الدولية، والمؤهلة للجائزة الكبرى.وكان الفارس العراقي فالح الدليمي حلّ رابعاً في الجولة السابقة للبطولة ذاتها لكنه تفوّق على زملائه في الجولة المؤهلة لبطولة الجائزة الكبرى.وتتصاعد نتائج وأداء الفرسان العراقيين بشكل لافت من خلال العمل الممنهج الذي اختطته إدارة الاتحاد خلال السنوات الأخيرة.