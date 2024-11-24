ليفاندوفسكي يحقق أفضل سجل تهديفي في الدوريات الأوروبية

2024-11-24 09:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقما مميزًا، خلال التعادل ضد سيلتا فيجو بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا.

وسجل لبرشلونة رافينيا وليفاندوفسكي في الدقائق 15 و61، بينما سجل لسيلتا فيجو ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز في الدقائق 84 و86.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن روبرت ليفاندوفسكي سجل 15 هدفًا في الدوري الإسباني لموسم 2024-25، وهو أفضل سجل تهديفي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى حتى الآن، يليه هاري كين بـ14 هدفًا مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ11.