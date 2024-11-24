نتائج متميزة لمنتخب الكانوي في بطولة العرب

2024-11-24 10:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

حقق منتخبنا الوطني للكانوي، تسعة عشر وساماً في بطولة العرب المقامة في تونس، التي تشهد منافسة بين خمس دول، هي العراق، الكويت، تونس، الإمارات العربية المتحدة، والجزائر.

وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" ، البطولة مخصصة لفئات المتقدمين والشباب من الرجال والنساء، وحقق منتخبنا الوطني في اليوم الأول من المنافسات، حصيلة مميزة من الأوسمة لمسافتي 1000 متر و200 متر، حيث أحرز 7 أوسمة ذهبية، 5 فضية، و7 برونزية، بحصيلة تسعة عشر وساماً منوعاً".

وأضاف " ففي مسافة 1000 متر، تألق اللاعبان سليمان أحمد سعيد وطارق سمير بحصد وسامين ذهبيين في الكاياك والكانوي لفئة المتقدمين رجال، كما أحرز عباس طالب ذهبية الكاياك لفئة الشباب رجال، كما أضاف فريق الكاياك الزوجي للمتقدمين رجال، المكوّن من أمير فراس ووائل خالد، وساماً ذهبياً آخر، أما الفضة، فقد حصده حسين علاء في الكانوي لفئة الشباب رجال، بينما توج الثنائي عباس طالب وعلي طالب بوسام فضي في الكاياك الزوجي لفئة الشباب رجال".