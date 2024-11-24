2024-11-24 10:45:04 - المصدر: ايشان

أعلن مجلس النواب، اليوم الاحد، عن جدول اعماله لجلسة يوم الثلاثاء المقبل. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: أن “جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء تضمن 5 فقرات، بينها القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية […]

ظهرت المقالة البرلمان يقرأ عدة قوانين في جلسة الثلاثاء المقبل بينها “تعديل الموازنة” أولاً على ايشان.



