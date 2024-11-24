اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةايشانعامة › البرلمان يقرأ عدة قوانين في جلسة الثلاثاء المقبل بينها “تعديل الموازنة”

البرلمان يقرأ عدة قوانين في جلسة الثلاثاء المقبل بينها “تعديل الموازنة”

البرلمان يقرأ عدة قوانين في جلسة الثلاثاء المقبل بينها “تعديل الموازنة”
البرلمان يقرأ عدة قوانين في جلسة الثلاثاء المقبل بينها “تعديل الموازنة”
2024-11-24 10:45:04 - المصدر: ايشان

أعلن مجلس النواب، اليوم الاحد، عن جدول اعماله لجلسة يوم الثلاثاء المقبل. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: أن “جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء تضمن 5 فقرات، بينها القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية […]

ظهرت المقالة البرلمان يقرأ عدة قوانين في جلسة الثلاثاء المقبل بينها “تعديل الموازنة” أولاً على ايشان.

البرلمان يقرأ عدة قوانين في جلسة الثلاثاء المقبل بينها “تعديل الموازنة”

واصل المتابعة على ايشان