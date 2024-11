الاستخبارات والأمن تطيح بتاجري مخدرات في ذي قار

2024-11-24 12:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ذي قار / متابعة عراق اوبزيرفر أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن، اليوم الأحد، عن الإطاحة باثنين من تجار المخدرات يقومان بزراعة نباتات مخدرة بمحافظة ذي قار. وقالت في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” إنه “ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبجهد استخباري عالي المستوى وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز …

