2024-11-24 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ميسان/ عراق اوبزيرفر اكد مصدر طبي، اليوم الاحد، ارتفاع حصيلة انهيار مقطع من جسر حيوي شرق ميسان الى مصرع واصابة 3 اشخاص. وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “حصيلة ضحايا انهيار مقطع من جسر الطبر الحديدي الحيوي شرق ميسان صباح اليوم ارتفع الى مصرع مدني واصابة شخصين أخريين”. وأضاف ان “لجنة تحقيق …

