أكثر من 400 عملية زراعة نخاع في مركز السليمانية منذ افتتاحه

2024-11-24 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير مستشفى هيو للأمراض السرطانية في السليمانية ياد النقشبندي، يوم الأحد، عن الإنجازات التي حققها مركز زراعة نخاع العظم في المدينة منذ افتتاحه في عام 2016.

وقال النقشبندي خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن المركز يعد الأول من نوعه في إقليم كوردستان ويستقبل المرضى من مختلف أنحاء العراق، مبينا أن المركز أجرى 406 عمليات زراعة نخاع منذ تأسيسه، منها 61 عملية تم تنفيذها خلال العام الجاري فقط.

وأشار إلى أن العمليات شملت 85 حالة لمرضى التلاسيميا، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تُعد ثمرة للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في المركز، نظرًا للطبيعة المعقدة والدقيقة لعمليات زراعة النخاع.

وفيما يتعلق بالتحديات، تحدث النقشبندي عن الضغط الكبير الذي يعاني منه المركز بسبب زيادة الطلب على خدماته، مما يدفع حكومة الإقليم لإحالة بعض الحالات إلى الخارج لتلقي العلاج، وهو ما يكلف الإقليم حوالي 75 مليار دينار سنويًا، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا.

يُذكر أن مركز زراعة نخاع العظم في السليمانية افتُتح عام 2016 كأول مركز من نوعه في إقليم كوردستان بهدف تقديم خدمات طبية متقدمة لمرضى أمراض الدم مثل الثلاسيميا وسرطان الدم.

وتعتبر زراعة النخاع إجراءً طبيًا معقدًا يتطلب تقنيات طبية عالية وأطقم متخصصة.