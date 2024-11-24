يستخدمان المزارع لإكثارها وبيعها.. الاستخبارات والأمن تطيح بتاجري مخدرات في ذي قار

2024-11-24 12:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، عن الإطاحة باثنين من تجار المخدرات يقومان بزراعة نباتات مخدرة بمحافظة ذي قار.

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبجهد استخباري عالي المستوى وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار التابعة إلى المديرية ذاتها، من الإطاحة باثنين من تجار المخدرات يقومان بزراعة نباتات "الداتورا المخدرة" في مناطق زراعية في محافظة ذي قار".

وأضافت أنه "تم ضبط (10) كغم من هذه النباتات المخدرة معدة للبيع"، مبينة أنها "نفذت العملية بعد تبادل إطلاق النار، إذ تمكنت القوة من القبض عليهما بالجرم المشهود".

وبينت المديرية في بيانها أنه "بعد التحقيق اعترف المتهمان بزراعتها في مزرعة تبلغ مساحتها (300م)، وقد تم العثور على المزرعة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة وفق أحكام المادة (28) مخدرات".



