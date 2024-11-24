2024-11-24 12:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد (24 تشرين الثاني 2024)، باستلام قائد شرطة ديالى الجديد مهامه رسميا.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قائد شرطة ديالى الجديد اللواء الركن محمد كاظم عطيه استلم مهام ادارة القيادة بشكل رسمي في مراسيم جرت في مقر الشرطة المركزي وسط بعقوبة".

واضاف ان "اللواء عطيه تم تكليفه من وزارة الداخلية بادارة قيادة شرطة ديالى يوم امس بعد نقل قائد اللواء علاء غريب الزبيدي الى منصب معاون عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في بغداد".

واشار الى ان" عطيه سيعقد بعد انتهاء مراسيم استلامه موقعه اجتماعات مع قيادات الشرطة لبحث خطة العمل الامني المقبلة".

هذا وأعلنت وزارة الداخلية، امس السبت، الموافقة على تعيين اللواء الركن محمد كاظم عطية قائدًا لشرطة محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" بناءً على ما عرضه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، على تعيين اللواء الركن محمد كاظم عطية قائداً لشرطة محافظة ديالى".

وأضافت، أنه" حصلت الموافقة أيضًا على نقل اللواء علاء غريب الزبيدي من منصب قائد شرطة محافظة ديالى الى منصب معاون عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري.