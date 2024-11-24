إيران.. انخفاض طفيف في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر

2024-11-24 12:30:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي في إيران في شهر آبان الإيراني 22 أكتوبر حتى 20 نوفمبر 2024 وصل إلى 33.1. وفي نوفمبر 2024، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك بإيران 279.5، أي بزيادة قدرها 2.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، وبزيادة 32.5 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبنسبة 33.1 في الاثني عشر شهراً المنتهية في هذا الشهر مقارنة بنفس الشهر خلال الفترة من العام الماضي. التضخم النقطي والتضخم النقطي، هو النسبة المئوية للتغير في مؤشر الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام الإيراني السابق. سجل التضخم النقطي للأسر في شهر آبان الإيراني 22 أكتوبر حتى 20 نوفمبر 2024 حوالي 32.5، أي أن الأسر في إيران أنفقت 32.5 أكثر من نوفمبر 2023 على نفس الأصناف من السلع والخدمات. فيما ارتفع معدل التضخم النقطي لهذا الشهر بنسبة 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. التضخم الشهري والتضخم الشهري هو النسبة المئوية للتغير في مؤشر الأسعار مقارنة “بالشهر السابق”. في نوفمبر 2024، بلغ معدل التضخم الشهري للأسر الإيرانية قرابة الـ 2.8. وبلغ معدل التضخم الشهري “للمواد الغذائية والمشروبات والسجائر” 3.6 في المائة و”للسلع والخدمات غير الغذائية” 2.5 في المائة. التضخم السنوي ويقصد بالتضخم السنوي النسبة المئوية للتغير في متوسط التضخم في السنة المنتهية بالشهر الحالي مقارنة بنفس الفترة السابقة. وبلغ معدل التضخم السنوي في إيران في نوفمبر ما نسبته 33.1٪، ما يعني أنه انخفض بمقدار 0.5 مقارنة بالشهر السابق. التغيرات في مؤشر الأسعار بلغ معدل التضخم السنوي في إيران في نوفمبر 2024 ما نسبته 33.1٪، ليتراوح مدى تغيراته لمختلف الفئات العشرية المستهلكة من 30.4 للعشر الأول إلى 33.6 للعشر العاشر. وبناء على ذلك، بلغت الفجوة التضخمية للعشريات خلال هذا الشهر 3.2 نقطة مئوية، ما يعني أنها انخفضت بنسبة 0.4 مقارنة بالشهر السابق.