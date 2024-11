2024-11-24 12:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واسط/ عراق اوبزيرفر أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاحد، حكما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “المدانين ضبطت بحوزتهم كيلو غرام و278 غرام من مادة الحشيشة المخدرة”. و أضاف أن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا …

The post جنايات واسط: السجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات first appeared on Observer Iraq.