الخارجية تحتفل بذكرى مرور قرن على تأسيس الدبلوماسية العراقية

2024-11-24 12:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر تحتفل الدبلوماسية العراقية هذه الأيام بالذكرى المئوية لتأسيسها ومرور قرن على ولادتها. وتقيم وزارة الخارجية احتفالية بالمناسبة تحت شعار “الدبلوماسية العراقية.. قرن من التحديات والإنجازات”. كما سيتم عقد مؤتمر السفراء الثامن في بغداد للمدة من 25- 26 تشرين الثاني الجاري، وهو مؤتمر سنوي يُدعى له سفراء العراق في الخارج للتداول في السياسة …

