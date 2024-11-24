احتجاجات في مطاري بغداد والبصرة وانباء عن اغلاق لصالات الاستقبال والمغادرة

2024-11-24 13:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تظاهر العشرات مو موظفي مطاري بغداد والبصرة، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، داخل المطارين احتجاجًا على قرار فصل المطارات عن الملاحة الجويّة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" العشرات من موظفي مطار بغداد نظموا اليوم وقفة احتجاجية داخل المطار، للمطالبة بإيقاف قرار فصل المطارات عن الملاحة الجوية، كما نظم العشرات من موظفي مطار البصرة وقفة هي الأخرى رفعت المطالب ذاتها بمطار بغداد".

وأضاف، أن" الموظفين طالبوا بوقف قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية، فيما اعتبروه بأنه مجحف، كما أعلنوا عن رفض استثمار المطارات لمؤسسة ifc، ورفض تحويل المطارات الى مديرية المطارات، وربطها بالقسم الفني في وزارة النقل".

وأشار مراسلنا، إلى وجود أنباء عن إغلاق صالات الاستقبال والمغادرة للمطارين في بغداد والبصرة، إلى حين تحقيق مطالب المحتجين وتلبيتها.

















