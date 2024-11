2024-11-24 13:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن فريق التواصل الحكومي، اليوم الأحد، عن ارتفاع جمارك مطار بغداد الى 400 بالمئة بعد تطبيق الأتمتة، فيما أشار الى أن أتمتة القطاعات المالية حققت قفزات في استيفاء المبالغ. وقال رئيس الفريق، عمار منعم، في حديث للإعلام الرسمي: إن "أنظمة الأتمتة تعمل على جميع القطاعات، وهناك تركيز على القطاعات المالية حيث حققنا قفزات في استيفاء […]

