بعد تطبيق الأتمتة.. جمارك مطار بغداد تقفز الى 400 بالمئة

2024-11-24 13:55:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن فريق التواصل الحكومي، اليوم الأحد، عن ارتفاع جمارك مطار بغداد الى 400 بالمئة بعد تطبيق الأتمتة، فيما أشار الى أن أتمتة القطاعات المالية حققت قفزات في استيفاء المبالغ. وقال رئيس الفريق، عمار منعم: إن أنظمة الأتمتة تعمل على جميع القطاعات، وهناك تركيز على القطاعات المالية حيث حققنا قفزات في استيفاء المبالغ في ما يخص المشتقات النفطية وأيضا في ما يخص الضرائب والجمارك التي ارتفعت الإيرادات وحجم التداول لهذه المبالغ لها بعد استيفائها إلكترونيا. وأضاف لدينا خطط واسعة في هذا المجال ستنفذ في الأشهر المقبلة، لافتا الى أن إيرادات الجمارك ارتفعت بشكل واضح بعد تطبيق الأتمتة، حيث حققت في مطار بغداد بحدود 400‎ بالمئة‎ وفي البصرة 200‎ بالمئة، لافتا الى أن ‎الأتمتة تحتاج الى بيئة وتشريعات وتكنولوجيا يتم الحصول عليها تباعاً.