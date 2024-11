2024-11-24 14:00:22 - المصدر: عراق اوبزيرفر

القدس/ متابعة عراق اوبزيرفر اكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ان ملعب فيصل الحسيني في القدس هو ملعب المباراة امام العراق حتى هذه اللحظة. وذكر الاتحاد، ان “الوقت مبكر للحديث عن تحديد ملعب اللقاء و ان من حق الاتحاد الفلسطيني اختيار اي ملعب آخر في حال اقامتها بأرض محايدة”. المصدر: وكالات .

The post الاتحاد الفلسطيني: إستاد فيصل الحسيني في القدس هو ملعب المباراة مع العراق حتى الان first appeared on Observer Iraq.