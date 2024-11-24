دائرة الحكام: تصاعد مستوى الدوري يصب في مصلحة التحكيم

2024-11-24 14:00:28 - المصدر: واع

بغداد - واعأقامت لجنةُ ودائرة الحكام في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم ورشةَ تحليلٍ لحالات دوري المحترفين للجولات (4 و 5 و 6) عبر منصةِ zoom بحضورِ لجنةِ ودائرة الحكام.وقال مدير دائرة الحكام علي صباح في بيان للمكتب الإعلامي لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" تصاعد المستوى البياني في الأداء يصب في مصلحة التحكيم بصورةٍ عامةٍ، مشدداً على أهميةَ فهم تقنية حكم الفيديو المُساعد الـ varمن خلال عرض حالات جدلية مهمة والتباحث فيها بالإضافة الى بعض حالات ركلات الجزاء المُحتسبة وضرورة التعامل بصورةٍ واضحةٍ مع حالات الاستدعاء".ونقل البيان عن عضو لجنة الحكام لؤي صبحي، قوله:إن" الجولات السابقة شهدت تصاعداً لمستويات حكام دوري المحترفين وقلة في حدوث الأخطاء، مشيداً بجُهودِ الحكام الذين يتحملون عناءً كبيراً في السفر بين المحافظات. وشدد على تعاونِ طاقم التحكيمي في إخراجِ المباريات إلى بر الأمان، مستشهداً بأهم حالاتِ التسلل في الجولات السابقة، وضرورة فهم قانون كرة القدم وأهمية مواكبة (سرعة كرة القدم) من قبل الحكم المساعد الذي يجب أن تكونَ لديه ردة فعل وتردد سريع أسوة بلاعبي كرة القدم".



