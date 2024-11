الكهرباء: فقدان 5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

2024-11-24 14:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن فقدان 5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز. وذكر بيان للوزارة، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنها “تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً)، وتعيد العمل …

