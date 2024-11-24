القبض على "جعوص الكرخ" بمنطقة الجعيفر وسط بغداد

2024-11-24 14:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، بإلقاء القبض على أشهر المطلوبين ضمن قضاء الكرخ في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوة من مديرية استخبارات الكرخ وبكمين محكم و بالزي المدني تمكنت من القاء القبض على اشهر المطلوبين ضمن قضاء الكرخ منطقة الجعيفر والملقب بـ"جعوص".

وأشار إلى، أن" المتهم مطلوب وفق المادة 28 مخدرات وضبط بحوزته مسدس من نوع "كمبر" الأمريكي.