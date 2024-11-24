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حزب الله يعلن استهداف قاعدة بحرية للكيان على بعد 150 كم عن الحدود

حزب الله يعلن استهداف قاعدة بحرية للكيان على بعد 150 كم عن الحدود
حزب الله يعلن استهداف قاعدة بحرية للكيان على بعد 150 كم عن الحدود
2024-11-24 14:36:04 - المصدر: ايشان

  أعلن “حزب الله” اليوم استهداف قاعدة أشدود البحرية على بعد 150 كم للمرة الأولى بالمسيرات، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة. وجاء في أولى بيانات الحزب اللبناني اليوم الأحد: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر.. شنت المقاومة الإسلامية اليوم وللمرة الأولى، هجوما […]

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حزب الله يعلن استهداف قاعدة بحرية للكيان على بعد 150 كم عن الحدود

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