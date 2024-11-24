حزب الله يعلن استهداف قاعدة بحرية للكيان على بعد 150 كم عن الحدود
2024-11-24 14:36:04 - المصدر: ايشان
أعلن “حزب الله” اليوم استهداف قاعدة أشدود البحرية على بعد 150 كم للمرة الأولى بالمسيرات، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة. وجاء في أولى بيانات الحزب اللبناني اليوم الأحد: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر.. شنت المقاومة الإسلامية اليوم وللمرة الأولى، هجوما […]
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