2024-11-24 14:36:04 - المصدر: ايشان

أعلن “حزب الله” اليوم استهداف قاعدة أشدود البحرية على بعد 150 كم للمرة الأولى بالمسيرات، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة. وجاء في أولى بيانات الحزب اللبناني اليوم الأحد: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر.. شنت المقاومة الإسلامية اليوم وللمرة الأولى، هجوما […]

ظهرت المقالة حزب الله يعلن استهداف قاعدة بحرية للكيان على بعد 150 كم عن الحدود أولاً على ايشان.



