الجهد الخدمي يعلن تفاصيل تأهيل طريق استراتيجي في منطقة دوانم الشعلة

2024-11-24 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الأحد، عن تفاصيل تأهيل طريق استراتيجي في منطقة دوانم الشعلة، مشيرا الى أن ذلك سيخفف من الازدحامات ويفتح مسارات جديدة للمنطقة.

وقال إعلام الفريق في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق الجهد الخدمي والهندسي وعبر شركة آشور مستمر بأعمال الشارع المحاذي لسكة القطار في منطقة دوانم الشعلة بطول 5 كم"، مبيناً أن "هذا الشارع يربط منطقة الدوانم في بغداد بطريق سامراء - بغداد".

وأضاف أن "الشارع ذات مسارين بعرض 10,5 م للمسار الواحد مع جزرة وسطية بعرض 3 م"، مشيراً إلى أن "هذا الطريق سيخفف من الازدحام وفتح مسارات جديدة لمنطقة الدوانم في الشعلة".

ولفت إلى أن "فريق الجهد باشر العمل بهذا الطريق الحيوي بتاريخ 17/ 11/ 2024".