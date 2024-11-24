التخطيط تعلن بدء المرحلة الثالثة والأخيرة للتعداد السكاني

2024-11-24 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن بدء المرحلة الثالثة والأخيرة للتعداد السكاني.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ضياء عواد كاظم، أعلن عن بدء المرحلة الثالثة من مراحل التعداد العام للسكان، والتي ستستمر لغاية العاشر من الشهر المقبل".

وأضاف ،أن "الفرق الميدانية ستقوم بزيارة جميع الأسر التي لم يتمكن العدّادون من زيارتها خلال المرحلة السابقة، لافتا الى أن "المرحلة الثالثة تتضمن، التعرّف على الخصائص الحياتية للسكان، في مجالات الصحة والسكن والتعليم والخدمات والعمل والصعوبات، وهذه البيانات تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية وتحسين مستوى الخدمات وتوجيه مسارات المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي والقرى والمناطق السكنية".

وتابع البيان، أن"الفرق الميدانية ستقوم خلال هذه المرحلة بزيارة جميع الأسر، بما فيها الأسر التي لم يتم الوصول إليها في اليومين الماضيين، لاستكمال جميع البيانات".